CORONAVIRUS BORIS JOHNSON DIMESSO / Pericolo scampato per Boris Johnson: il premier britannico è stato dimesso quest'oggi dal St. Thomas Hospital di Londra dove era stato ricoverato domenica scorsa, ufficialmente per eseguire alcun accertamenti dopo la positività al coronavirus.

Le condizioni del leader inglese sono però peggiorata fino a rendere necessario lo spostamento in terapia intensiva dalla quale è uscito qualche giorno fa: oggi le dimissioni dall'Ospedale ma non il ritorno al lavoro, come spiegato da Downing Street. Johnson, infatti, dovrà osservare un periodo di riposo prima di poter rimettersi al lavoro.

DIRETTA Emergenza Coronavirus, il messaggio di Mattarella | Piano FIGC per la ripresa