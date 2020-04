CALCIOMERCATO MILAN KJAER / Una nuova vita per Simon Kjaer. Dopo la sfortunata parentesi all'Atalanta, il difensore danese al Milan da gennaio ha ritrovato continuità e la gioia di giocare a calcio. E, spera, la casa per il suo prossimo futuro. In prestito con diritto di riscatto dal Siviglia, il difensore classe '89 non ha dubbi e ai microfoni di 'Tuttosport' racconta: "In un periodo come questo.è molto difficile pensare a cosa potrà succedere l'anno prossimo. Perché la situazione è complicata per tutto il mondo e noi non possiamo fare finta di nulla.

Quando dovremo affrontare il discorso con il Milan, lo affronteremo, ma per adesso sto solo preparandomi al massimo per tornare in campo al top, quando sarà il tempo giusto. E cercherò di mettere pressione al club perché utilizzi l'opzione di farmi rimanere - spiega Kjaer che poi conclude -. Sto lavorando fisicamente e mentalmente solo per quello, perché il mio unico sogno, in questo momento, è rimanere al Milan". Tutte le news di calciomercato e non solo:

