CALCIOMERCATO MBAPPE REAL MADRID / Kylian Mbappé ha già un piede al RealMadrid.

È la clamorosa rivelazione che in queste ore sta facendo il giro del mondo, rilanciata da ogni portale soprattutto in Spagna dove le dichiarazioni di Jerome, ex Psg, stanno facendo molto rumore.

Intervistato da 'Radio Montecarlo', l'ex calciatore ha rivelato di aver saputo da fonti interni al Psg ed al Real che "Mbappe è stato praticamente acquistato dal Real Madrid". Subito dopo, però, aggiunge: "La situazione legata al Coronavirus però potrebbe cambiare le cose e credo che il trasferimento possa essere posticipato. Non penso comunque che rinnoverà col Psg. Credo sia solo questione di tempo, le due società avranno già un accordo di massima".