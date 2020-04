CALCIOMERCATO INTER LAUTARO CITY / Il Manchester City fa sul serio per Lautaro Martinez. Il club campione d'Inghilterra vuole sbaragliare la concorrenza e assicurarsi l'attaccante argentino per la prossima estate.

Pepstravede per il 'Toro' e lo avrebbe individuato come l'erede naturale dial centro dell'attacco dei 'Citizens' per il futuro.

Calciomercato Inter, mossa City per Lautaro

Il City starebbe preparando l'offensiva per anticipare la concorrenza di Chelsea e soprattutto Barcellona, con i blaugrana da diverso tempo in pressing per portare Lautaro alla corte del connazionale Messi. Stando al 'Sun' il sodalizio di Manchester sarebbe pronto ad accontentare l'Inter e a pagare l'intera clausola rescissoria di 111 milioni di euro per il 23enne giocatore, senza l'inserimento di contropartite nell'affare. Il City inoltre offrirebbe un ricco ingaggio al nazionale albiceleste, notevolmente superiore rispetto agli 1,5 milioni che Lautaro percepisce attualmente nel contratto con i nerazzurri in vigore fino al 2023.