CALCIOMERCATO MILAN EMERY / Nuove conferme all'ipotesi Unai Emery per la panchina del Milan. Fermo da novembre dopo l'esonero dall'Arsenal, il manager spagnolo sta cercando una nuova sfida e anche dalla Spagna il quotidiano 'As' conferma l'ipotesi rossonera, parlando di primi contatti informali già andati in scena tra le parti per tentare di capire la fattibilità dell'operazione.

Vecchia conoscenza dell'Ad Ivan, che lo portò a Londra nel 2018, Emery va dunque tenuto in considerazione nella lista di candidati che la dirigenza rossonera sta valutando per la prossima stagione.

Lista che conterrebbe ancora il nome di un altro spagnolo, l'ex Valencia Marcelino, e soprattutto quello del tedesco Ralf Rangnick che nei giorni scorsi ha smentito di aver già raggiunto un accordo con il club milanista ma resta un'ipotesi da non scartare. Così come non sono azzerate le chance di permanenza di Stefano Pioli, mentre appare complicato un nuovo tentativo per Luciano Spalletti.

