Calciomercato Inter, Conte vota il doppio colpo: che sfida alla Juventus

CALCIOMERCATO INTER CHIESA CASTROVILLI JUVENTUS / Sarà un'estate di calciomercato sicuramente non semplice per la Fiorentina che dovrà cercare di resistere agli assalti delle big italiane e non solo ai suoi gioielli. Il patron Rocco Commisso continua a ribadire la ferma intenzione di trattenere e blindare i migliori calciatori in rosa, a partire da Federico Chiesa.

Ma non sarà una missione facile da portare a termine.

Come riferisce il 'Corriere dello Sport' infatti la Juventus sta studiando la proposta giusta da mettere sul piatto e alza il pressing per bruciare la concorrenza. La valutazione potrebbe aggirarsi attorno ai 50 milioni di euro, che i bianconeri vorrebbero almeno in parte coprire con l'inserimento nell'affare di Rolando Mandragora. Ma attenzione all'Inter, che non ha assolutamente mollato la presa. Anzi, secondo lo stesso quotidiano su spinta del tecnico Antonio Conte i nerazzurri vorrebbero provare addirittura il doppio maxi-colpo, arrivando sia a Chiesa che a Castrovilli, altro pupillo dell'allenatore nerazzurro e pezzo pregiato di casa viola. Ma bisognerà fare i conti con Commisso.