CALCIOMERCATO INTER DIFESA / Antonio Conte detta le linee guida per l'Inter della prossima stagione. Il tecnico nerazzurro ha una certezza: ripartire con i tre titolari nel reparto difensivo, più capitan Handanovic in porta. Il rinnovo del portiere sloveno è una formalità, con il club di Suning che metterà nero su bianco nelle prossime settimane al prolungamento fino al 2022.

Inter, Skriniar e Bastoni incedibili.

Oltre a de Vrij, Marotta blinderà anche Skriniar e Bastoni come riporta 'Tuttosport'. Lo slovacco e il giovane italiano sono due punti fermi della retroguardia di Conte, elementi fondamentali per il futuro nel progetto nerazzurro. L'Inter allontana quindi i rumors sui due difensori, che tanto piacciono al Manchester City di Guardiola in Premier League. Destinato a fare le valigie è invece Godin, che non si è integrato nella difesa a tre di Conte. L'uruguaiano sarebbe nel mirino di Manchester United e Valencia, con l'Inter che risparmierebbe 6,4 milioni di euro lordi dall'ingaggio dell'ex Atletico Madrid.