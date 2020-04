CALCIOMERCATO JUVENTUS KANE / Harry Kane potrebbe essere uno dei pezzi pregiati nel prossimo calciomercato estivo.

Il bomber inglese ha fatto scattare l'allarme in casa, aprendo ad un possibile addio in caso di mancata qualificazione ine di un ridimensionamento degli 'Spurs'.

Juventus, assalto Real per Kane: Bale e James nell'affare

Mourinho potrebbe così perdere il suo centravanti di riferimento, con il 26enne attaccante che stuzzica la fantasia anche della Juventus per rinforzare il reparto d'attacco di Sarri. Operazione però complessa, visto che il Tottenham chiederebbe oltre 200 milioni di euro per il cartellino di Kane. Il Real Madrid comunque non sarebbe spaventato dalla richieste degli inglesi e starebbe preparando una super offerta: Bale, James Rodriguez più conguaglio sul piatto come scrive il 'Daily Express'. I due mancini sarebbero in uscita dalla rosa di Zidane, con il gallese che potrebbe fare così il suo ritorno al Tottenham. Il Real sarebbe disposto anche a proporre un ingaggio faraonico a Kane, superiore rispetto ai 12 milioni di euro che percepisce atualmente fino al 2024.