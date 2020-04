Calciomercato Torino, Cairo blinda Belotti: respinge l'Everton e rilancia

CALCIOMERCATO TORINO BELOTTI / Torino lo ama e lui ama club e città. Matrimonio perfetto per Andrea Belotti, che presto potrebbe dire nuovamente sì al club granata.

A distanza di quattro anni dall'ultimo rinnovo che lo ha visto firmare un contratto fino al 2022, il capitano del Toro secondo il quotidiano 'La Stampa' avrebbe avviato le manovre con il club per raggiungere un nuovo accordo prolungando la durata del vincolo. Tutte le news di calciomercato e non solo:

Mossa importante per il Torino, che secondo le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi avrebbe rifiutato una ricca offerta dell'Everton di Carlo Ancelotti, si parla di circa 45 milioni di euro, che non ha ancora messo da parte l'ipotesi di rilanciare. Ma Cairo non ha intenzione di privarsi del suo capitano.