DIRETTA EMERGENZA CORONAVIRUS / Domenica di Pasqua in quarantena per gli italiani per l'emergenza coronavirus. Dati stabili nel paese dopo l'ultimo bollettino della Protezione Civile, dove si registra un aumento dei guariti e un calo degli ospedalizzati. In Lombardia e Piemonte librerie e cartolerie restano chiuse, mentre il Presidente Mattarella dedica il consueto messaggio di Pasqua agli italiani che hanno perso la vita a causa dell'epidemia. Nel mondo del calcio, la FIGC vuole iniziare i test sanitari per i calciatori il 27 aprile e tornare in campo dal 31 maggio dopo 4 settimane di allenamenti: clicca qui per ulteriori aggiornamenti. Calciomercato.it segue in diretta gli aggiornamenti sul virus che sta flagellando l'Italia e il mondo.

LIVE

18.15 - Protezione Civile, Borrelli: "1.984 gli attualmente contagiati in più. Oggi 4.092 i nuovi casi totali, 431 i morti mentre i guariti sono 1.677".

17.55 - L'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, ha comunicato i dati odierni: 1460 i nuovi casi in più. 323 i pazienti guariti, 110 i morti, dato in calo rispetto a ieri.

17.50 - Per il calcio italiano si va verso la disputa di tutte le partite a porte chiuse almeno fino a gennaio 2021

16.48 - Messaggio del premier Giuseppe Conte: "Buona Pasqua a tutti gli Italiani. A chi oggi soffre, a chi di fronte ha una sedia che rimane vuota, a chi lotta nelle corsie degli ospedali per allontanare lacrime e dolore dalla propria comunità. Ci mancano i sorrisi dei parenti, anche più prossimi, gli abbracci degli amici, le belle tradizioni dei nostri paesi, le strette di mano in chiesa, in piazza, al bar. Le rinunce che ognuno di noi compie in questa domenica così importante sono un gesto di attaccamento autentico a quello che conta davvero e che potremo riprenderci presto. Oggi non sarà come le altre volte, ma non lo sarà nemmeno domani, quando stringeremo più forte quello a cui teniamo.

Insieme ce la faremo".

16.40 - Il Viminale diffonde i dati dei controlli effettuati nella giornata di ieri: oltre 12.500 persone sanzionate per violazione dei divieti e false dichiarazioni. Sanzioni a 179 titolari di negozi, chiusura disposta per 35 di questi ultimi.

16.35 - Il premier spagnolo Sanchez annuncia la riapertura progressiva di alcune attività economiche a partire da domani, pur non avviando ancora la fase 2 dell'emergenza

16.30 - La Regione Lazio diffonde il bollettino odierno: 3817 i casi attualmente positivi, 749 le persone guarite mentre sono 279 i morti

16.20 - Fonti vicine all'Eliseo riferiscono che Emmanuel Macron, domani, dovrebbe annunciare il prolungamento del lockdown in Francia almeno fino al 10 maggio

15.00 - Il premier inglese Boris Johnson è stato dimesso dall'Ospedale dove era stato ricoverato in seguito all'aggravarsi dei sintomi del coronavirus.

12.00 - Secondo l'agenzia France Presse il numero delle vittime in Europa avrebbe toccato quota 75mila. L'80% di queste, registrate in Italia, Spagna e Gran Bretagna.

11.45 - In Spagna torna a salire il numero dei morti: sono 619 nelle ultime 24 ore.

11.00 - Misure straordinarie di controllo su tutto il territorio nazionale con le Forze dell'Ordine impegnate per prevenire possibili esodi in questo giorno di Pasqua.

10.25 - Il ministro dei beni culturali e del turismo Dario Franceschini a 'La Stampa' spiega che sono allo studio misure per consentire la riapertura di cinema e musei.

9.55 - Alex DelPiero, ex capitano della Juventus, sul ritorno in campo: "Prima la salute, ma bisognerà ripartire per affrontare l'emergenza economica".

9.15 - Ursula von der Leyen, presidente della commissione UE, al quotidiano 'BILD' dice: "È una questione di vita o di morte. Dobbiamo essere disciplinati e rimanere pazienti. Le persone anziane potrebbero dover rimanere isolamento fino alla fine dell'anno".

8.30 - La Cina ha annunciato 97 nuovi casi importati di coronavirus, il numero più alto dall'inizio di marzo. Solo due i casi locali, secondo quanto annunciato dal Ministero della Salute cinese. Le frontiere agli stranieri restano chiuse per il rischio di nuovi casi da Covid-19.