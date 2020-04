DIRETTA EMERGENZA CORONAVIRUS / Domenica di Pasqua in quarantena per gli italiani per l'emergenza coronavirus. Dati stabili nel paese dopo l'ultimo bollettino della Protezione Civile, dove si registra un aumento dei guariti e un calo degli ospedalizzati. In Lombardia e Piemonte librerie e cartolerie restano chiuse, mentre il Presidente Mattarella dedica il consueto messaggio di Pasqua agli italiani che hanno perso la vita a causa dell'epidemia. Nel mondo del calcio, la FIGC vuole iniziare i test sanitari per i calciatori il 27 aprile e tornare in campo dal 31 maggio dopo 4 settimane di allenamenti: clicca qui per ulteriori aggiornamenti. Calciomercato.it segue in diretta gli aggiornamenti sul virus che sta flagellando l'Italia e il mondo.

LIVE

15.00 - Il premier inglese Boris Johnson è stato dimesso dall'Ospedale dove era stato ricoverato in seguito all'aggravarsi dei sintomi del coronavirus

12.10 - Per il calcio italiano si va verso la disputa di tutte le partite a porte chiuse almeno fino a gennaio 2021.

12.00 - Secondo l'agenzia France Presse il numero delle vittime in Europa avrebbe toccato quota 75mila.

L'80% di queste, registrate in Italia, Spagna e Gran Bretagna.

11.45 - In Spagna torna a salire il numero dei morti: sono 619 nelle ultime 24 ore.

11.00 - Misure straordinarie di controllo su tutto il territorio nazionale con le Forze dell'Ordine impegnate per prevenire possibili esodi in questo giorno di Pasqua.

10.25 - Il ministro dei beni culturali e del turismo Dario Franceschini a 'La Stampa' spiega che sono allo studio misure per consentire la riapertura di cinema e musei.

9.55 - Alex DelPiero, ex capitano della Juventus, sul ritorno in campo: "Prima la salute, ma bisognerà ripartire per affrontare l'emergenza economica".

9.15 - Ursula von der Leyen, presidente della commissione UE, al quotidiano 'BILD' dice: "È una questione di vita o di morte. Dobbiamo essere disciplinati e rimanere pazienti. Le persone anziane potrebbero dover rimanere isolamento fino alla fine dell'anno".

8.30 - La Cina ha annunciato 97 nuovi casi importati di coronavirus, il numero più alto dall'inizio di marzo. Solo due i casi locali, secondo quanto annunciato dal Ministero della Salute cinese. Le frontiere agli stranieri restano chiuse per il rischio di nuovi casi da Covid-19.