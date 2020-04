Calciomercato, Barcellona scatenato: 200 milioni per il triplo colpo in Serie A

CALCIOMERCATO BARCELLONA SERIE A ULTIME NEWS / Sarà un'estate di calciomercato molto particolare e ancora difficile da decifrare, vista la crisi inevitabile a causa del Coronavirus. La certezza, però, è che il Barcellona sarà tra i grandi protagonisti della finestra estiva con il tecnico Quique Setién che ha già concordato la lista della spesa con la dirigenza e lo staff mercato, ottenendo l'ok all'acquisto di almeno quattro tasselli importanti con cui avviare un importante restyling nella rosa. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Le priorità, secondo 'Mundo Deportivo', sarebbero dunque gli arrivi di un nuovo attaccante giovane e abile in zona gol, un centrocampista polivalente con grande gamba, un difensore centrale in rampa di lancio e, per questioni tanto sportive quanto soprattutto di marketing, anche il ritorno di Neymar.

Brasiliano escluso, per le altre caselle da riempire la dirigenza blaugrana ha già iniziato a stilare i primi nomi dei candidati e il mirino si è posato in particolare sulla Serie A.

Per il ruolo di 'nuovo 9', in grado di affiancare e poi sostituire Luis Suarez, non è un mistero infatti il pressing ormai costante sull'Inter per arrivare a Lautaro Martinez. Il club nerazzurro continua a trincerarsi dietro la clausola da 111 milioni di euro da pagare in unica soluzione nei primi 15 giorni di luglio. Soluzione non semplice per il Barça che dunque continua a lavorare ad ipotesi di scambio a cifre anche superiori alla clausola, mettendo sul piatto però una parte inferiore di cash e includendo in cambio giocatori come Vidal, Rafinha, Alena o Rakitic. A centrocampo, invece, occhi su Fabian Ruiz, che il Napoli sta cercando di convincere a rinnovare. Lo spagnolo, seguito anche dal Real Madrid, viene visto come il rinforzo perfetto e piace più di Ndombele del Tottenham. Trattativa non semplice con i partenopei, che per meno di 60 milioni difficilmente lasceranno partire il proprio gioiello. Infine, in difesa, tra i vari Diego Carlos, Laporte e Upamecano prende quota la candidatura di Luiz Felipe della Lazio. Trattare con Lotito al di sotto dei 30 milioni non sarà semplice.