CALCIOMERCATO JUVENTUS BERNARDESCHI / Finito nella lista dei probabili partenti per la prossima estate di calciomercato, Federico Bernardeschi non dovrebbe avere particolari problemi a trovare una nuova società blasonata da cui ripartire. Alle prime voci su un possibile scambio col Milan per Gigio Donnarumma, si sono aggiunte nelle scorse ore indiscrezioni dalla Spagna secondo cui l'Atletico Madrid si sarebbe attivato sulle tracce del bianconero.

Il quotidiano catalano 'Sport' nella sua edizione odierna rilancia anche un'altra pista suggestiva che vede Bernardeschi nuovamente nel mirino del Barcellona. Sfumato lo scorso inverno lo scambio con Ivan Rakitic, l'ex Fiorentina è rimasto comunque nel mirino del Barça che avrebbe riattivato i contatti e si riavvicina all'esterno offensivo classe '94. L'arrivo di Kulusevski, pronto al salto in prima squadra, avrebbe spinto definitivamente in uscita Bernardeschi per il quale, dunque, il Barcellona è pronto a tornare alla carica. E chissà, a questo punto, che non si riapra anche l'ipotesi di un nuovo scambio, in vista di un'estate così particolare per il mercato internazionale.

