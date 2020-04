JUVENTUS RONALDO MANCHESTER UNITED SPORTING / A margine di un evento, Rio Ferdinand ha svelato un divertente retroscena riguardante Cristiano Ronaldo e la sfida del 2003 tra lo Sporting CP e il Manchester United, poco prima che CR7 traslocò ai 'Red Devils': "Al termine del primo tempo, O'Shea aveva bisogno di una bombola di ossigeno dopo che era stato in marcatura su Cristiano.

Era a pezzi e stava seduto lì ansimando. Gli dicevamo di stare in marcatura su di lui, ma lui neanche ci rispondeva perché era a corto di fiato. io, Scholes e Butt eravamo lì a dire 'Questo ragazzo è pazzesco, dobbiamo farlo firmare con il Manchester United'. Poi siamo saliti sul pullman per tornare a casa, ma siamo stati seduti lì ad aspettare la partenza per circa un'ora e mezza. Poi ci è stato detto che alcuni dirigenti stavano cercando di far firmare a Ronaldo un accordo".