Calciomercato Juventus, suggestione Marchisio: l'apertura al ritorno in panchina

JUVENTUS MARCHISIO ALLENATORE / Tempo di quarantena, tempo di riflessioni e resta spazio anche per qualche suggestione. Lo sarebbero i ritorni dei capitani, magari in altre vesti, come Daniele De Rossi e anche Claudio Marchisio.

L'ex 'principino' non ha affatto escluso un rientro a casa, dove è cresciuto, con i colori che ha sempre amato.

Durante una diretta Instagram, l'ex numero 8 bianconero ha raccontato la nostalgia del campo e dello spogliatoio con uno scenario suggestivo rimasto aperto:"Se mi piacerebbe allenare? Chissà, perché no! Se mi chiamasse la Juve ci penserei, ma un ex calciatore non deve fossilizzarsi sul mondo del calcio. e rimanerci a tutti i costi. Non tutti possono fare gli allenatori". Spazio anche ai giovani della Serie A attuale, dove Marchisio individua un suo possibile erede: "Su tutti mi rivedo in Castrovilli, Barella e Pellegrini. Io ero un giocatore che poteva fare più ruoli, alcune volte mi mettevano in altre posizioni ma calavano le mie prestazioni. Essere duttile è un po’ croce e delizia". Infine sui compagni più forti: "Ho vissuto tanti anni con Buffon, uno dei più forti della storia. Carlos Tevez fisicamente non era super in forma, ma era un animale e faceva reparto da solo. Poi Pavel Nedved, l’unica volta che l’ho visto sul lettino è nell’anno in cui ha smesso".