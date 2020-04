PERINETTI MILAN ILICIC ROMA MANCINI CANNAVARO / Il calciomercato è fatto di intrecci, bivi e scelte, equilibri sottili pronti a cambiare in pochi minuti, oltre che di rimpianti più o meno importanti. Josip Ilicic fa parte senza dubbio di questi ultimi, come rivela Giorgio Perinetti, storica figura del mondo del calcio italiano.

In particolare l'ex ds del Genoa ha svelato alcuni retroscena importanti legate a due big della nostra

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Lo sloveno dell'Atalanta, infatti, attualmente uno dei top player del campionato, poteva vestire rossonero: "In passato l’ho proposto al Milan di Inzaghi, ma ora penso possa avere anche un mercato importante in qualche big europea. Lui è uno di quei giocatori con un talento straordinario a cui mancava la continuità", ha detto ai microfoni di 'Radio Musica Television'. L'altro retroscena riguarda la Roma e due leggende azzurre: "Una volta stavo per portare Mancini alla Roma di Eriksson, stessa cosa per Cannavaro. Ho favorito la cessione di Ancelotti dai giallorossi al Milan, inizialmente sembrava un affare ma poi è esploso ed è stato uno dei punti di riferimento di Sacchi".