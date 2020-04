DZEKO ROMA INTER FONSECA / Nella scorsa estate tra i grandi tormentoni di calciomercato c'è stato senza dubbio quello legato al passaggio di Edin Dzeko dalla Roma all'Inter. Il bosniaco sembrava a un passo dai nerazzurri, poi a sorpresa il rinnovo con i giallorossi dopo un lunghissimo tira e molla tra i club e l'accordo mai arrivato. Il centravanti dei capitolini parla in una lunghissima intervista a 'Sky Sport' anche di quel passaggio e dei colloqui con Paulo Fonseca: "Gli dissi subito che con me non avrebbe mai avuto problemi, non ne ho mai avuti con i miei tecnici. Iniziai la preparazione e poi sono rimasto a Roma.

Fonseca parlava spesso con me e mi diceva di rimanere, mi diceva di essere felice quando mi allenavo".

Per le ultime notizie sul calciomercato---> clicca qui!

Dzeko torna anche sulla scelta di firmare per la Roma nel 2015: "Sapevo che il mio tempo al City stava per finire, mi convinse Sabatini. Il ds mi venne a trovare in Croazia e mi disse che senza di me non sarebbe tornato a Roma. Non è stato uno che è venuto e ha lasciato in sospeso le cose, lui è stato diretto, ogni minuto si accendeva una sigaretta (ride, ndc). Dopo è stato tutto più facile perché le società già si conoscevano, il resto lo conosciamo". Spazio anche per qualche rimpianto, soprattutto il match contro il Liverpool in semifinale di Champions League:"Non voglio ricordare quella partita, l’abbiamo buttata perché in semifinale fa male perdere così, quella partita rimane lì nella mia testa".Infine sulle critiche: "Quando segni sei il numero uno, quando non lo fai devi essere ceduto. Sappiamo come funziona, in tanti parlano. Tutti possono dire quello che vogliono, l’importante è ciò che vuoi ascoltare e sentire".