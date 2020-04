Emergenza coronavirus | Appello dell'OMS: Bielorussia nel mirino

p>EMERGENZA CORONAVIRUS OMS BIELORUSSIA / L'chiede esplicitamente alladi sospendere il campionato: "Dai dati in nostro possesso - ha detto Patrick, dottore che fa parte della task force dell'OMS stessa andato in Bielorussia per verificare la situazione nel Paese dell'Est Europa - è chiaro che qui c'è una continua crescita dei casi di positività, che raddoppiano ogni due-tre giorni. Bisogna incrementare tutte le misure di isolamento - ha sottolineato O'Connoer - e sospendere manifestazioni di massa, come quelle sportive".