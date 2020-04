EMERGENZA CORONAVIRUS SERIE A MANCINI / "Il campionato in estate potrebbe essere un problema". Lo ha detto Roberto Mancini al programma 'Da noi... A Ruota Libera' in onda domani alle 17.35 su 'Rai 1'.

"Stop tardivo? Molto dipenderà da quando inizierà il campionato perché poi chiaramente si accumuleranno una serie di partite tra club e competizioni internazionali e nazionali - ha aggiunto il CT dell'Italia - Potrebbe diventare un problema, però è anche vero che i giorni sono quelli, le date sono quelle quindi bisogna anche sapersi adeguare".

Sul rinvio di Euro 2020 ha detto che "E' stato molto difficile anche per noi che stavamo preparando tutto per questa manifestazione così importante, quindi ci fa molto dispiacere. Allo stesso tempo credo che possa essere un piccolo vantaggio anche per noi, siamo una squadra giovane, avere un altro anno di esperienza per alcuni ragazzi può essere molto utile e credo che saremo tra le squadre che potrebbero vincere il prossimo campionato d'Europa".

A proposito dell'emergenza coronavirus: "Atalanta-Valencia di Champions regina del contagio? Dirlo adesso è abbastanza semplice - ha risposto Mancini come riporta 'Sportmediaset' - Allora tante persone, comprese gli addetti ai lavori, neanche pensavano che questo virus sarebbe arrivato in Italia, ha spiazzato un po' tutti. Allora si poteva pensare di continuare, anche in tutta Europa si sono trovati nelle stesse situazioni".