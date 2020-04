CORONAVIRUS INGAGGIO FARFAN LOKOMOTIV / Quello del taglio degli ingaggi rappresenta il tema forse più spinoso di questa emergenza coronavirus nel calcio. Quasi tutti, però, sono apparsi molto disponibili nel fare un sacrificio per andare incontro alle difficoltà dei club e proteggere gli altri dipendenti, che ovviamente non percepiscono stipendi milionari.

Quasi tutti, appunto.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Della minoranza in questione fa parte senza dubbio Jefferson Farfan, giocatore del Lokomotiv Mosca e stella della nazionale peruviana. L'ex PSV e Schalke, infatti, non ha preso per niente bene la notizia che il suo ingaggio sarebbe stato tagliato del 40%: "Che giochino con tutto tranne che con i miei soldi. Mi hanno mandato dei documenti in russo, non capivo niente. Li ho strappati. Mi hanno voluto fregare", ha detto lo stesso Farfan in una diretta su Instagram con il suo ex compagno Roberto Guizasola riportata da 'AS'.