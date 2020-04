EMERGENZA CORONAVIRUS VAN RANST UEFA / La UEFA, attraverso il suo presidente Ceferin ha attaccato la decisione (ancora non definitiva) della Federcalcio belga di chiudere la Jupiler Pro League a causa dell'emergenza coronavirus, 'minacciando' l'esclusione delle squadre dalle competizioni europee. Allo stesso tempo, però, ha scelto come consigliere Marc Van Ranst, legato alla stessa federazione fiamminga e che ha spinto per la sospensione del massimo campionato belga.

LEGGI ANCHE>>>ESCLUSIVO Buyse: "La federazione belga ha sbagliato. Sfogo Lukaku? Nei grandi campionati contano i soldi"

Ai microfoni di 'Het Nieuwsblad', proprio il virologo belga ha rilasciato dichiarazioni 'esplosive'. A partire da questa: "La UEFA sta iniziando a capire che non è più possibile tornare a giocare in questa stagione.

Nessuno può incolpare i club belgi per aver deciso di abbandonare la stagione - ha poi aggiunto tornando sulla decisione di chiudere l'annata (a turno dalla fine, playoff esclusi) da parte della Federcalcio belga - La Pro League ha capito che ci vorrebbero almeno tre-quattro settimane di allenamento prima di poter tornare a giocare, che quindi non è realistico poter portare a termine le competizioni".

LEGGI ANCHE >>>Emergenza Coronavirus, Mattarella: "Una Pasqua diversa" | Campania: 277 guariti

In chiusura, Van Ranst ha specificato: "Come si può parlare della riduzione delle misure e del ritorno a giocare se non sappiamo nemmeno se siamo al culmine del primo picco? Il calcio è la questione secondaria più importante del mondo e ne parliamo con i dieci specialisti, che determinano la strategia di uscita, però dobbiamo essere onesti: eventi di massa come partite di calcio o concerti musicali saranno tra le ultime cose a ricevere il permesso dai governi".

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Diaconale all'attacco: "Tutti contro la Lazio. Ronaldo si è allenato, noi no!"

Coronavirus, Gualtieri: "Entro prossima settimana erogati i bonus da 600 euro. Mes non basta, cresce consenso Eurobond"