Coronavirus, Pià: "Scudetto all’Atalanta se non si potrà ripartire"

CORONAVIRUS PIA ATALANTA / L’ex calciatore di Napoli, Atalanta e Torino Inacio Pià, intervenuto nel corso della diretta Facebook dello 'Studio professionale Fiorentini’, ha commentato il momento del calcio italiano e le sue prospettive dopo l’emergenza coronavirus: "Il calcio tornerà: vedo che la UEFA vuole far concludere i campionati. Servono, ovviamente, certezze dal punto di vista sanitario e della sicurezza".

BERGAMO - "La situazione è triste, il virus ci ha devastati ma, almeno, negli ultimi giorni si sentono meno le sirene delle ambulanze, è "Premetto che se ci sono le condizioni, il campionato va finito, perché sappiamo l'importanza che ha il calcio a livello sociale ed economico, ma prima di un paio di settimane non avremo certezze e i giocatori avranno bisogno di un'altra ventina di giorni per ritrovare intensità sul campo”.

TITOLO – “Scudetto all'Atalanta? Era un mio pensiero per la tragedia che ha vissuto la città e per il percorso che ha fatto questo club negli ultimi anni.

Se non ci fossero le condizioni per riprendere, confermo, lo assegnerei agli orobici: sarebbe lo scudetto più triste, ma un punto da cui ripartire per questa gente e per lo sport.

NAPOLI – “Il gol più bello è stato quello col Torino, nel 2009, nel quale feci uno due con Denis. Ma i ricordi sono tantissimi: sono state stagioni di successi, nelle quali capii cosa vuol dire giocare a Napoli, una piazza che vive di passione, d’affetto. A mio avviso è difficile trovare un altro posto al mondo, per un giocatore, che vive il calcio con lo stesso trasporto”.

MASCHERA – “Un tifoso e un amico, Gaetano Liguori, venne a trovarci a Castel Volturno e mi chiese quale fosse il mio supereroe preferito: gli confessai che sin da piccolo adoravo Spiderman. Così, il giorno prima della partita mi regalò una sua maschera e mi chiese di indossarla se avessi fatto gol. Gli risposi che sarebbe andata senza dubbio così, come poi, effettivamente, accadde”.

