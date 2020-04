CORONAVIRUS BONUS 600 EURO INPS GUALTIERI / Il decreto Cura Italia comincia ad andare all'azione. C'era molta attesa per il bonus da 600 euro per cui il sito dell'Inps ha ricevuto milioni di richieste e che saranno erogate a breve. A confermarlo è stato il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri ai microfoni del TG3: "So che in queste ore all'Inps si stanno erogando finalmente i 600 euro che dovrebbero essere assegnati tutti entro la prossima settimana".

RISORSE - Non solo, perché Gualtieri ha annunciato anche che "il decreto aprile sarà molto più consistente del decreto marzo, nessuno deve perdere il posto di lavoro per il coronavirus. Tutte le imprese devono avere la liquidità necessaria, tutte le persone devono disporre di un reddito sufficiente".

Arrivano poi le rassicurazioni anche per i grandi prestiti per le aziende: "Per quelli con la garanzia di Sace stiamo lavorando molto intensamente. Le banche la settimana prossima avranno già le regole d'ingaggio e potranno avviare e processare le domande. In poco tempo, entro la fine del mese, le garanzie potranno essere concesse e i prestiti erogati".

EUROBOND E MES - "Riteniamo che emettere titoli comuni per finanziare spese comuni che servono a mettere tutta l'economia europea in grado di affrontare questa crisi senza precedenti sia la cosa più saggia. La proposta italiana sta raccogliendo consenso crescente, lavoreremo perché questo fondo per la rinascita dell'Europa veda la luce. Il Mes non ha la dimensione adeguata per mettere in campo le risorse necessarie, stiamo parlando di un trilione e mezzo. Ci stiamo concentrando sugli Eurobond e sul fondo per la rinascita.