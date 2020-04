CORONAVIRUS VILLANI COMITATO TECNICO SCIENTIFICO/ Alberto Villani, membro del Comitato Tecnico Scientifico, ha parlato dei tempi del vaccino per il Coronavirus COVID-19: "Il tempo medio di consueto per un vaccino varia fra i due ed i tre anni.

In questo caso penso che saranno molto più brevi, di certo non quelli consueti per questo tipo di cura". Il pediatra ha spiegato così le procedure per la creazione di un vaccino nei confronti del virus che sta piegando gran parte del mondo.