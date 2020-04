CALCIOMERCATO INTER SCHOLES / Alla sua incredibile collezione di campioni e giocatori Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, ha cercato anche di inserire la figurina di Paul Scholes. A rivelare questo curioso retroscena di mercato è lo stesso ex centrocampista inglese del Manchester United i microfoni della 'BBC'. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio e non solo CLICCA QUI.

Ecco le sue parole: "Non ho mai saputo delle offerte di altre squadre Ho ricevuto solo un’unica telefonata da un agente, l’ex procuratore di Bryan Robson, mentre si giocava Euro2000. Mi ha chiesto se fossi stato interessato ad andare all’Inter, ma è stata l’unica chiamata che io abbia mai ricevuto nella mia carriera.

Non ne ho più saputo nulla e anche Ferguson non mi ha mai detto niente al riguardo".

Fedeltà allo United: “Giocavo con la squadra che ho sempre tifato sin da quando ero bambino, sono nato e cresciuto a Manchester, vincevamo trofei di continuo. Se il tecnico mi avesse detto che non aveva più bisogno di me sarei andato via, se un grande club all’estero mi avesse voluto”.

