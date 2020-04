CALCIOMERCATO BOLOGNA MEDEL / Potrebbe essere durata solo un anno la parentesi rossoblu di Gary Medel.

Il centrocampista exinfatti sembrerebbe deciso a tornare in patria e a lasciare ilalla fine della stagione. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio e non solo

In attesa di capire quale sarà il futuro della Serie A e come cambierà il calciomercato, il cileno ieri in Cile si è lasciato andare a delle parole che parlano chiaro: "Il ritorno in Cile è vicino. Spero di tornare presto". Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', sono frasi che lasciano intendere ben poco. Il Pitbull non resterà alla corte di SInisa Mihajlovic. Il desiderio di rientrare in Cile è forte e l'avventura in Emilia sembra finita dopo una sola stagione.

