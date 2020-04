p>SERIE A BELLINAZZO/ Marco, firma de 'Il Sole 24 Ore', con un tweet ha attaccato alcuni proprietari dei maggiori club del calcio italiano, e quindi della Serie A, in merito all'argomento stipendi legato all'emergenza Coronavirus: "Si legge di proprietà/dirigenze, titolari di autoassegnati compensi multimilionari, che non hanno perso tempo a mettere in cassa integrazione i dipendenti (dunque a carico della collettività) a mille euro mensili. Non è cosi che il calcio italiano dovrebbe reagire alla crisi". Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A---> clicca qui!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Coronavirus, Speranza: "Senza vaccino, l'unica arma è il distanziamento sociale"