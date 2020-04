CALCIOMERCATO INTER ZANETTI ICARDI / Il futuro di Lautaro Martinez è all'Inter. Parola di Javier Zanetti, che nelle ultime ore è tornato a blindare con forza l'attaccante argentino nel mirino del Barcellona. Destino opposto invece per Mauro Icardi, che come risaputo non rientra nei piani di Conte e Marotta con i nerazzurri che cercheranno destinazioni a titolo definitivo in caso di mancato riscatto da parte del PSG.

La conferma arriva direttamente dallo stesso Zanetti, che sempre a 'ESPN' ha ribadito su Icardi: "Se tornerà? Non lo so, non credo. Avremo tempo per pensarci". In caso di ritorno, insomma, Icardi sarà solo di passaggio alla Pinetina: laresta in agguato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, Nainggolan-Cagliari: l'annuncio di Giulini

Inter, dietrofront di Conte: il tecnico conferma un big