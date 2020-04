Emergenza Coronavirus, nuova ordinanza Regione Lombardia

EMERGENZA CORONAVIRUS REGIONE LOMBARDIA / "Restano in vigore fino al 3 maggio le misure restrittive di contrasto alla diffusione del Coronavirus già attive sul territorio regionale.

Il presidente Attilioha, infatti, firmato l'11 aprile mattina la, a valle delle decisioni assunte venerdì 10 aprile dal. A renderlo noto è la; il documento conferma inoltre la chiusura degli alberghi (con le eccezioni già in vigore), degli studi professionali (che proseguono l’attività in smart working, salvo eccezioni per particolari scadenze) dei mercati all'aperto e tutte le attività non essenziali".

Per quanto riguarda le gli articoli di cartoleria, di fiori e piante, l'acquisto sarà possibile "all'interno degli esercizi commerciali che vendono alimentari o beni di prima necessità, già aperti. Saranno sempre possibili le vendite con la consegna a domicilio, osservando le regole stringenti già in vigore per questa modalità". Confermata, invece l'apertura dei negozi per la vendita di articoli per neonati e bambini.