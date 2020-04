CORONAVIRUS ATALANTA GOMEZ / La Serie A prepara la ripartenza al termine del lockdown appena prorogato dal Governo fino al prossimo 3 maggio. Una ripresa che è comunque ancora lontana e che prolungherà inevitabilmente campionati e coppe fino all'estate.

Intervenuto in una diretta sul canale Facebook di 'Perform', il suo fitness center di, il 'Papu'ha espresso le proprie perplessità sulla ripresa in estate: "Quando riprenderemo a lavorare sul campo, dopo più di due mesi senza nemmeno una partitella, sarà dura. Se si torna a giocare, sarà difficile anche solo allenarsi in estate, con, perché non ci siamo abituati".

LEGGI ANCHE >>> Emergenza Coronavirus, Arcuri: "La fine è lontana, non fate sciocchezze"