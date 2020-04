Calciomercato Inter, Nainggolan-Cagliari: l'annuncio di Giulini

CALCIOMERCATO INTER CAGLIARI NAINGGOLAN / Si complica sempre di più la permanenza di Radja Nainggolan al Cagliari. Il centrocampista belga è in prestito e al termine della stagione farà ritorno all'Inter.

Una trattativa per il riscatto non è stata ancora avviata ma oltre al problema del costo del cartellino, c'è anche quello dello stipendio del giocatore non sostenibile per le casse dei sardi: "Se lui volesse rimanere cercheremo di aprire una trattativa con l'Inter, ma è durissima - ammette il numero uno del Cagliari a 'La Gazzetta dello Sport' - Oggettivamente nel mondo del calcio post coronavirus, il Cagliari non può permettersi neanche metà del suo stipendio".

