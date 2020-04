Calciomercato Roma, la frecciata di De Rossi: "Non volevo andar via. Ora non chiamerò"

CALCIOMERCATO ROMA DE ROSSI / Nel corso della sua lunga intervista ai microfoni di 'Sky Sport', il centrocampista della Roma Daniele De Rossi, è tornato sul suo addio al club giallorosso: "Non ho scelto io di lasciare la Roma ma ho deciso di dire addio al calcio. Sono stati due momenti difficili. Ho dovuto prendere decisioni che non avrei voluto prendere: la prima volta perché qualcuno ha scelto per me, l'altra perché per la mia famiglia".

Calciomercato Roma, De Rossi sul ritorno in giallorosso

Lo storico ex capitano romanista, inoltre, ha escluso contatti con l'attuale dirigenza per un suo ritorno nella società: "Non ho avuto contatti con i dirigenti della Roma, ho incontrato De Sanctis. L'altro giorno ho sentito un dirigente romanista, ma solo per sapere come stavo. Non mi ha chiamato nessuno per lavori futuri. E io non chiamerò".

