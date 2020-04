Calciomercato Roma De Rossi vuole tornare... da allenatore

CALCIOMERCATO ROMA DE ROSSI ALLENATORE / Daniele De Rossi sogna di tornare alla Roma, da allenatore. L'ex centrocampista, che ha lasciato il calcio dopo l'ultima esperienza al Boca Juniors è pronto a ripartire: "Ho fatto un percorso da calciatore non unico ma raro. Giocare vent'anni in una squadra non capita tutti i giorni. Non potrà accadere quando diventerò allenatore, non esiste un allenatore che duri così tanto in una squadra, soprattutto a Roma. Ma lo ribadisco, un giorno mi piacerebbe allenare la Roma, ma prima devo diventare allenatore - ammette ai microfoni di 'Sky Sport' De Rossi - Mi sono trasformato in pochi giorni da un calciatore vecchio a un allenatore giovane: vedo le cose con più tranquillità e calma".

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, la frecciata di De Rossi: "Non volevo andar via.

Calciomercato Roma, l'annuncio di De Rossi: "Vorrei sedermi sulla panchina giallorossa"

L'ex centrocampista non ha nascosto il suo desiderio: "Mi piacerebbe sedermi un giorno su quella panchina, ma non è detto che abbia questa fretta di farlo accadere domani. Potrà succedere tra cinque anni, tra dieci anni tra vent'anni. Spero che un giorno accada, ma soltanto se sarò un bravo allenatore, se porterò qualcosa alla squadra a cui tengo tanto e non perché sono stato tanti anni un giocatore della Roma".

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: "Super offerta per Ceballos!". I dettagli

Calciomercato Milan, sfida alla Roma per l'attacante francese