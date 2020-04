Calciomercato Milan, sfida alla Roma per l'attacante francese

CALCIOMERCATO MILAN THAUVIN ROMA / L'avventura di Florian Thauvin al Marsiglia sembra essere giunta ai titoli di coda.

Il calciatore francese, con un contratto in scadenza il, è pronto a vivere una nuova esperienza, lontano dalla Francia e il desiderio a 27 anni è quello di compiere un salto di qualità. Ad oggi però i top club non sembrano essere interessati alle sue prestazioni: l'infortunio che lo ha tenuto fuori per tutta la stagione ha ovviamente un peso importante.

Thauvin continua comunque a piacere nei principali campionati europei, anche se le squadre non sono di prima fascia assoluta. In Inghilterra, ad esempio, è nel mirino del Newcastle e in Spagna del Valencia. Il classe 1993 potrebbe però sbarcare in Serie A: oltre alla Roma - come riporta 'Le10Sport' - ci sarebbe anche il Milan pronto a puntare sul calciatore,

