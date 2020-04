EMERGENZA CORONAVIRUS ARCURI / Domenico Arcuri invita i cittadini ad avere pazienza e soprattutto a stare a casa il giorno di Pasqua e Pasquetta. Il commissario per l'emergenza - intervenuto in conferenza stampa - ha così parlato:

Rivolgo un appello ancora più accorato del solito ai nostri cittadini, nei prossimi giorni, domani Pasqua e Pasquetta, non fate sciocchezze, continuate e se possibile rafforzate il convincimento di seguire le previsioni che vi abbiamo dato. Non uscite, continuate a seguire i comportamenti che avete responsabilmente tenuto fino ad oggi, usate il cervello e il vostro enorme senso di responsabilità - riporta 'RaiNews' - Il virus non è stato ancora sconfitto, è ancora tra noi siamo sulla buona strada, vediamo gli indicatori ma non siamo alla fine del tunnel, anzi la fine del tunnel è ancora lontana.

Vi continuo a supplicare: state in casa e state attenti".

Per restare aggiornato con tutte le news CLICCA QUI

FASE 2 - Non possiamo e non dobbiamo sbagliare i tempi dell'uscita dalla cosiddetta fase 1, col rischio che il contagio si ripresenti con la forza e la massa che finora siamo riusciti a contenere con danni forse ancora maggiori. Siamo a lavoro per prepararci alla Fase 2. La Fase 2 sarà molto complessa, dovremo dare le stesse risposte che abbiamo provato a dare fino ad oggi e grazie all'insieme delle nostre azioni dovrà accompagnare a una graduale e complessiva uscita del nostro sistema paese da questa tragedia".

MASCHERINE - "Il cittadino va in farmacia e non deve per forza comprare 50 mascherine, ma quelle che gli servono a un prezzo compatibile col reale valore del bene. Continueremo a fronteggiare qualsiasi tentativo di speculazione. Tamponi? Sono 2,5 milioni i tamponi che abbiamo acquisito e che distribuiremo alle Regioni, una dotazione che ci servirà anche per la Fase 2. I tamponi sono una componente molto importante e stiamo facendo degli sforzi maggiori per poter dotare tutti dei reagenti e per far si che i tamponi possano essere utilizzati nel modo più accurato"