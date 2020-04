Calciomercato Juventus, dalla Spagna: "Super offerta per Ceballos!". I dettagli

CALCIOMERCATO JUVENTUS CEBALLOS / Il futuro di Dani Ceballos è ancora un'incognita: dopo la stagione in prestito all'Arsenal, il centrocampista tornerà al Real Madrid, che potrebbe cercargli una nuova sistemazione nel prossimo calciomercato.

Oggi 'Mundo Deportivo' svela una possibile nuova pista per l'ex Betis: la

Calciomercato Juventus, ecco l'offerta a Ceballos

I bianconeri, infatti, sarebbero pronti a versare 40 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del classe '96, al quale garantirebbero uno stipendio da top player: circa 5 milioni netti a stagione, quasi il doppio della paga attuale. La concorrenza, per il momento, terrebbe la Vecchia Signora in pole: Arsenal, Valencia e Betis, finora, sono gli unici club che hanno bussato la porta di Florentino Perez per Ceballos e lo vorrebbero prelevare in prestito. Un'altra pista da seguire con attenzione per i torinesi.

