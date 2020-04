Zidane e la testata a Materazzi, un compagno svela: "Non gli parlai per due anni"

SAGNOL ZIDANE MATERAZZI / Il Mondiale vinto nel 2006 dall'Italia resta segnato, inevitabilmente, dall'assurda testata di Zinedine Zidane a Marco Materazzi. Un gesto che indignò il mondo e che, a quanto pare, fece arrabbiare anche gli stessi compagni del francese. Willy Sagnol, ai microfoni di 'Radio Montecarlo', ha svelato alcuni retroscena di quella notte: "Di Zidane ho il migliore e il peggior ricordo in quella finale con l'Italia. Eravamo contenti del suo rigore, quando fai un cucchiaio corri grandi rischi e pensai 'che matto'. Dopo, però, mi lasciò un sapore amaro".

L'ex terzino delladescrive così il clima degli spogliatoi dopo la sconfitta ai rigori: "Qualcuno parlava e si scusava, ma non ascolti, sei immerso nella delusione. Non volevo accettare le scuse di Zidane o parlare con lui. Dovevo andare in bagno e fumare 250 sigarette, così riuscii a non pensarci". Un episodio, quello della testata, che ruppe l'amicizia tra i due per un bel po' di tempo: "Non ci parlammo per quasi due anni, poi nel 2008 dovevo sposarmi e mia moglie mi disse di parlare con Zizou. Ci prendemmo un aperitivo...".

