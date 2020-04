Calciomercato Milan, futuro Rangnick: le ultime sul tedesco

CALCIOMERCATO MILAN RANGNICK / "Accordo con il Milan? Non c'è niente di vero, si tratta di un'affermazione che non ha nulla a che fare con la realtà", parlava così Ralf Rangnick, nella giornata di ieri. Il 61enne tedesco, oggi responsabile dello sport e dello sviluppo del calcio di tutto il gruppo Red Bull, ha smentito con decisione qualsiasi tipo di accordo tra lui e il club rossonero. Una smentita di rito che di fatto, però, non cambia le carte in tavola.

Ralf Rangnick è il profilo prescelto da Ivan Gazidis per rilanciare il Milan.

L'ex tecnico del Lipsia è in cima alla lista dei desideri e proprio per questo le parti sono ancora in continuo contatto. L'emergenza coronavirus ha certamente rallentato la trattativa ma la volontà delle parti appare abbastanza chiara. Il tedesco vorrebbe conoscere il budget che avrà a disposizione per il calciomercato . Inoltre non è ancora chiaro quale sarà il suo vero ruolo.

In questi giorni si è prospettato un Rangnick a tutto campo, impegnato quindi sia in scrivania come Ds ma anche in panchina come mister. Non è da escludere, però, che almeno inizialmente occupi solo il ruolo di Direttore sportivo, lasciando di fatto quello di allenatore a Stefano Pioli.

Ad oggi, quindi, nonostante le smentite - prevedibili per un dipendente ancora sotto contratto - non si può scartare la pista che porta Rangnick al Milan.

