CALCIOMERCATO TORINO BELOTTI CAIRO ANCELOTTI EVERTON / All'assalto del 'Gallo'. Carlo Ancelotti punta a costruire un Everton ricco di talento e il club di Liverpool sembra intenzionato ad intervenire in maniera forte sul mercato per regalare al tecnico italiano una squadra competititva e svolgere il ruolo di possibile outsider della prossima Premier League. E nel mirino dei 'Toffees' c'è da tempo Andrea Belotti.

Ancelotti è un estimatore dell'attaccante italiano e sarebbe pronto ad un'offerta decisamente importante per portare a Liverpool il classe 1993. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

LEGGI ANCHE ----->Calciomercato Milan, colpo gratis | C'è l'offerta a Raiola

Come riferisce 'Tuttosport', l'Everton avrebbe offerto 45 milioni di euro per l'attaccante bergamasco. Cairo ha rifiutato la proposta, ma il club inglese sembra deciso a rifarsi sotto e proporre presto un rilancio. L'intenzione del numero uno granata è quella di trattenere Belotti, rinnovandogli il contratto attualmente in scadenza nel 2022 e costruendo attorno a lui la squadra del futuro. Il centravanti si trova bene a Torino e non è escluso che potrebbe restare, Ancelotti permettendo.