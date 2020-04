Calciomercato, la proposta: "Trattative in due settimane"

CALCIOMERCATO PASQUALIN / L'emergenza coronavirus costringe ancora il mondo del calcio a stare fermo. Le leghe si interrogano sulla ripresa di campionati e coppe, ma anche su durata e modalità del calciomercato. In questo senso, Claudio Pasqualin, storico agente tra gli altri di Alessandro Del Piero, a 'Tuttosport' svela la sua idea: "Non va bene allargare le finestre. Dilatarle può essere utile per i media, lo capisco, ma il sistema non ne gioverebbe. E' una economia chiusa, credo dovremmo riportare tutto su un piano di normalità. La Fifa deve capire che basterebbero un paio di settimane.

Il vero problema sono gli agenti, che io ormai non chiamo più così, sono dei veri e propri intermediari. Hanno un peso specifico troppo elevato ed è difficile tornare indietro. Si cercherà dopo quest'emergenza di tenere alte le valutazioni dei calciatori, anche se la depressione ci sarà e gli scambi potrebbero aiutare. E' giusto preoccuparsi della ripresa e di chiudere i campionati, ma la salute deve venire al primo posto".

