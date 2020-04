CALCIOMERCATO ATALANTA DE LA VEGA INTER MARCOS PAULO ROMA / L'Atalanta guarda al futuro. Il club bergamasco, entrato tra i migliori otto d'Europa, continua con la sua politica: niente spese folli e caccia a giocatori funzionali da inserire nel progetto nerazzurro. Ecco perché la 'Dea' starebbe valutando due profili sudamericani da regalare a Gasperini come possibili ricambi per Ilicic e Zapata.

Come riferisce 'La Gazzetta dello Sport', l'Atalanta avrebbe messo nel mirino il talentuoso esterno offensivo Pedro De la Vega, classe 2001 del Lanus. Ritenuto in Argentina un potenziale campione, De la Vega è stato in passato seguito dall'Interche ha cercato di portarlo in Italia in sinergia con il Genoa. A Bergamo lo ritengono l'erede di Ilicic, nonostante sia destro di piede, ma in grado di giocare su entrambi i lati del fronte offensivo. Costo attorno ai 10 milioni. Decisamente più alta invece la valutazione fatta dal Fluminense per Marcos Paulo. Attaccante nato in Brasile ma nazionale giovanile portoghese (e dunque in possesso di passaporto comunitario), Marcos Paulo è seguito con attenzione da molti club, soprattutto inglesi. A gennaio ci ha provato la Roma, con un intermediario del club brasiliano che ha parlato col club giallorosso. Anche lui classe 2001, il Fluminense ha fissato una clausola rescissoria da 45 milioni di euro.