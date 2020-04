Coronavirus, Lapo Elkann: "Farò di tutto per aiutare il paese"

CORONAVIRUS LAPO ELKANN / L'emergenza coronavirus sta vedendo la discesa in campo di personaggi importanti del mondo sportivo, dello spettacolo, della politica e dell'industria italiana per provare a dare una mano nella gestione della crisi sanitaria. Anche Lapo Elkann ha lanciato una importante campagna social per raccogliere fondi per la Croce Rossa Italiana. A 'Tuttosport' ha raccontato: "Sono un privilegiato, è il momento di dare indietro qualcosa per il mio paese. Farò di tutto per aiutare. L'obiettivo è innanzitutto raccogliere fondi per le persone che non hanno da mangiare, creeremo buoni pasto e buoni spesa da distribuire al più presto. Ringrazio tutti i personaggi importanti che hanno aderito.

è un grande anche fuori dal campo, un personaggio che non è solo immagine, ha grande umanità e generosità. Mi sono attivato anche per la raccolta di mascherine dagli Stati Uniti e per un'asta di cui per ora non posso parlare nel dettaglio. Ho parlato anche con mio cugino Andrea, mi ha dato massimo sostegno per la campagna. Lami manca ma ora dobbiamo uscire tutti insieme da questo momento. L'Italia ha grande creatività e resilienza, la ripartenza sarà dura ma ce la faremo".

