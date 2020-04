JUVENTUS STRANIERI CORONAVIRUS / L'emergenza coronavirus non lascia tregua al paese e le misure restrittive sono state prolungate fino al 3 maggio. Discorso che vale anche per il calcio, gli allenamenti non ripartiranno prima di quella data. Ma la Juventus non vuole farsi trovare impreparata. Come riportato dal 'Corriere dello Sport', i bianconeri hanno richiamato in Italia tutti gli stranieri partiti per fare ritorno ai propri paesi d'origine.

L'intenzione è avere tutti a Torino entro l'inizio della prossima settimana. Dunque, rientreranno in Italia nelle prossime ore i vari

