CALCIOMERCATO NAPOLI MERTENS DE LAURENTIIS / Sembrava tutto fatto, all'inizio di marzo, per il rinnovo di Dries Mertens con il Napoli. Ma dopo l'incontro che aveva sancito la pace con De Laurentiis, non sono arrivati ulteriori segnali. Anzi, come riporta la 'Gazzetta dello Sport', il belga si starebbe di nuovo allontanando dagli azzurri.

Il presidente partenopeo pensava di avere in mano l'accordo con l'attaccante, ma quest'ultimo, stando alla 'rosea', non avrebbe gradito la mancata intenzione del numero uno di mediare sulla famigerata questione delle multe e anche l'atteggiamento avuto relativamente alla cassa integrazione per i dipendenti non gli sarebbe piaciuto. Tornano a farsi insistenti i venti dalla, conche tornano a pensarci.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Inter, colpo di scena per Mertens: la mossa di Marotta

Calciomercato Napoli, svolta Mertens: spunta il Barcellona