DIRETTA Emergenza Coronavirus, ultras Augsburg: donazione al 'San Martino' | Il 'messaggio' di De Laurentiis

DIRETTA EMERGENZA CORONAVIRUS / La lotta al Coronavirus prosegue, con le chiusure decretate nuovamente fino al 3 maggio. Il Governo ha sancito ieri sera la proroga del lockdown, con le eccezioni legate a librerie, cartolibrerie, negozi per bambini, silvicoltura, attività forestali, industrie di legno e sughero, per la produzione di componenti elettronici, alimentari, chimici e farmaceutici. Intanto, il mondo del calcio continua a varare soluzioni in vista della ripresa dei tornei, puntando ad una ripartenza in Italia per la data del 4 maggio: clicca qui per ulteriori aggiornamenti. Calciomercato.it segue in diretta gli aggiornamenti sul virus che sta flagellando l'Italia e il mondo.

LIVE

00.27 - Il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis: "Lavoro per una ripresa che sia veloce nella sicurezza della salute di tutti".

23.55 - Gli ultras Tito della Sampdoria hanno donato 750 mascherine chirurgiche al carcere di Marassi. E Il gruppo ultras dell'Augsburg, con cui hanno un rapporto di amicizia, 2.005 euro all'ospedale San Martino di Genova

22.40 - OMS alla Bielorussia: "Bisogna incrementare tutte le misure di isolamento e sospendere manifestazioni di massa, come quelle sportive".

20.25 - Aggiornamento sulla Campania: 3.517 positivi, 33.781 tamponi, 238 deceduti e 277 guariti di cui 205 totalmente guariti e 72 clinicamente guariti

19.50 - Alberto Villani, membro del CTS, ha parlato del vaccino: "Penso possa essere pronto molto prima dei consueti due o tre anni". (LEGGI QUI)

19.10 - "Ci apprestiamo a vivere, domani, il giorno di Pasqua. Quest'anno la vivremo in condizioni molto diverse dal consueto. Penseremo ai numerosi nostri concittadini morti per l'epidemia. Tante storie spezzate, affetti strappati, spesso all'improvviso. Per i loro familiari e per le comunità di cui erano parte il vuoto che essi hanno lasciato renderà questa giornata particolarmente triste. Questo giorno sarà vissuto diversamente anche dai tanti malati e dai molti medici e infermieri cui si

affidano; e che si adoperano per la loro guarigione con generosità, mettendo a rischio se stessi. Sarà diverso per tutti”.

Sono le parole del presidente della Repubblicain un videomessaggio agli italiani in occasione delle festività pasquali.

18.15 - Dati stabili per l'Italia: è quanto risulta dal bollettino ufficiale della Protezione Civile. Aumenta il numero dei guariti e cala il numero degli ospedalizzati.

18.05 - Positivo al coronavirus il presidente del Pordenone Lovisa.

18.00 - Sono 3730 gli attuali casi positivi nella Regione Lazio. Di cui 2263 sono in isolamento domiciliare, 1264 sono sono ricoverati non in terapia intensiva, 203 sono ricoverati in terapia intensiva. 273 sono i pazienti deceduti e 720 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 4723 casi.

17.00 - La Regione Lombardia ha reso noti i dati delle ultime 24 ore. Sono 273 i decessi nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 216) per un totale di 10.511 morti dall'inizio dell'epidemia. I contagiati in Lombardia sono attualmente 57.592, con un incremento di 1.546 unità nelle ultime 24 ore (ieri +1.246). Sono attualmente ricoverati in terapia intensiva 1.174 pazienti, -28 rispetto a ieri. Sale di 1150 il conto dei guariti, in totale 33.881. I tamponi effettuati sono stati 9.972 delle ultime 24 ore, per un totale complessivo di 197.297.

16.20 - Attilio Fontana, governatore della Lombardia, ha dichiarato: "I dati migliorano, ma non dobbiamo mollare, restiamo a casa"-

16.15 - Il Ministro Roberto Speranza ha parlato dell'attuale emergenza: "Senza vaccino, la nostra unica arma è il distanziamento sociale"

15.50 - Nuova ordinanza de La Regione Lombardia, in seguito alle decisioni prese dal Governo nella giornata di ieri. Per quanto riguarda l'acquisto di articoli di cartoleria, di fiori e piante, sarà possibile effettuarli "all'interno degli esercizi commerciali che vendono alimentari o beni di prima necessità, già aperti".

14.35 - Pubblicato il bollettino numero 72 dello Spallanzani: sono 165 i pazienti COVID-19 positivi, dei quali 23 necessitano di supporto respiratorio. 252, invece, i pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture. Tutti negativi i risultati al test rapido per la comunità di Nerola, risultati confermati (tranne in un caso) anche nel test molecolare.

13.30 - Emergenza Coronavirus, Arcuri: "La fine è lontana, non fate sciocchezze"

11.55 - Chiesto lo stop definitivo al campionato di Serie A nel decreto, emerge il retroscena sulle discussioni precedenti all'approvazione nella giornata di ieri

10.25 - Saliti a oltre mezzo milione i casi negli Stati Uniti, secondo i dati della John Hopkins University. I morti negli States sono 18.693.

8.25 - Negli Stati Uniti, pubblicato il decreto per aiuti all'Italia, previsto l'invio di personale militare e apparecchiature mediche