DIRETTA Emergenza Coronavirus, decreto Trump per aiuti all'Italia | La Serie A studia la ripresa

DIRETTA EMERGENZA CORONAVIRUS / La lotta al Coronavirus prosegue, con le chiusure decretate nuovamente fino al 3 maggio.

Il Governo ha sancito ieri sera la proroga del lockdown, con le eccezioni legate a librerie, cartolibrerie, negozi per bambini, silvicoltura, attività forestali, industrie di legno e sughero e per componenti elettronici. Intanto, il mondo del calcio continua a varare soluzioni in vista della ripresa dei tornei, puntando ad una ripartenza in Italia per la data del 4 maggio: clicca qui per ulteriori aggiornamenti. Calciomercato.it segue in diretta gli aggiornamenti sul virus che sta flagellando l'Italia e il mondo.

LIVE

10.25 - Saliti a oltre mezzo milione i casi negli Stati Uniti, secondo i dati della John Hopkins University. I morti negli States sono 18.693.

8.25 - Negli Stati Uniti, pubblicato il decreto per aiuti all'Italia, previsto l'invio di personale militare e apparecchiature mediche