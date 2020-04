DIRETTA EMERGENZA CORONAVIRUS / La lotta al Coronavirus prosegue, con le chiusure decretate nuovamente fino al 3 maggio. Il Governo ha sancito ieri sera la proroga del lockdown, con le eccezioni legate a librerie, cartolibrerie, negozi per bambini, silvicoltura, attività forestali, industrie di legno e sughero, per la produzione di componenti elettronici, alimentari, chimici e farmaceutici. Intanto, il mondo del calcio continua a varare soluzioni in vista della ripresa dei tornei, puntando ad una ripartenza in Italia per la data del 4 maggio: clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

Calciomercato.it segue in diretta gli aggiornamenti sul virus che sta flagellando l'Italia e il mondo.

LIVE

16.20 - Attilio Fontana, governatore della Lombardia, ha dichiarato: "I dati migliorano, ma non dobbiamo mollare, restiamo a casa"-

16.15 - Il Ministro Roberto Speranza ha parlato dell'attuale emergenza: "Senza vaccino, la nostra unica arma è il distanziamento sociale"

15.50 - Nuova ordinanza de La Regione Lombardia, in seguito alle decisioni prese dal Governo nella giornata di ieri. Per quanto riguarda l'acquisto di articoli di cartoleria, di fiori e piante, sarà possibile effettuarli "all'interno degli esercizi commerciali che vendono alimentari o beni di prima necessità, già aperti".

14.35 - Pubblicato il bollettino numero 72 dello Spallanzani: sono 165 i pazienti COVID-19 positivi, dei quali 23 necessitano di supporto respiratorio. 252, invece, i pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture. Tutti negativi i risultati al test rapido per la comunità di Nerola, risultati confermati (tranne in un caso) anche nel test molecolare.

13.30 - Emergenza Coronavirus, Arcuri: "La fine è lontana, non fate sciocchezze"

11.55 - Chiesto lo stop definitivo al campionato di Serie A nel decreto, emerge il retroscena sulle discussioni precedenti all'approvazione nella giornata di ieri

10.25 - Saliti a oltre mezzo milione i casi negli Stati Uniti, secondo i dati della John Hopkins University. I morti negli States sono 18.693.

8.25 - Negli Stati Uniti, pubblicato il decreto per aiuti all'Italia, previsto l'invio di personale militare e apparecchiature mediche