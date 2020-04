Calciomercato Juventus, svolta Kurzawa: cambia il suo futuro

CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER KURZAWA / Futuro tutto da scrivere per Layvin Kurzawa.

Il terzino francese è tra i calciatori più interessanti con un contratto in scadenza il prossimo giugno: il classe 1992 dal primo febbraio è libero di trovarsi una nuova sistemazione ma oggi - come riportano in Francia - sembra difficile interpretare il volere del laterale. In inverno Kurzawa ha rifiutato l'offerta dell'e - stando quanto riportato da 'Le10Sport.com' - avrebbe detto no anche al

Kurzawa - dopo le tante panchine con il Psg - ha voglia di trovare continuità. Il suo obiettivo è quello di giocare per poter strappare una convocazione in Nazionale per i prossimi Europei. A questo punto potrebbe decollare la pista Juventus, soprattutto se i bianconeri dovessero dire addio ad Alex Sandro. Ma attenzione anche all'idea che lo porta a Londra, verso l'Arsenal.

