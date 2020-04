Coronavirus, UFFICIALE: annullata la ICC 2020

CORONAVIRUS UFFICIALE ICC ANNULLATA / Dopo gli stop ai campionati, lo slittamente della manifestazioni internazionali, quindi dell'Europeo e delle Olimpiadi, anche un altro importante torneo è costretto ad annunciare la resa a causa dell'emergenza Coronavirus.

In serata, con un comunicato diffuso attraverso i canali social ufficiali della competizione, gli organizzatori della, la soprannominata 'Champions d'estate', sono stati costretti ad annunciare l'annullamento dell'edizione 2020 che come ogni anno avrebbe visto protagoniste tutte le più importanti società calcistiche in un torneo che si svolge contemporaneamente nel periodo estivo in più parti del mondo.

"Cari tifosi, abbiamo il cuore a pezzi per le migliaia di persone che hanno sofferto per la terribile malattia Covid-19 - si legge nella nota -. I nostri pensieri sono rivolti a tutti coloro che sono stati coinvolti in questo momento difficile. La salute e la sicurezza dei giocatori, dello staff, dei tifosi e di tutti coloro che sono coinvolti nelle nostre partite è sempre la priorità. La mancanza di chiarezza sul social distancing e sui calendari del calcio internazionale, con la possibilità che campionati e coppe vengano giocati in agosto, rendono irrealizzabile la disputa dell'ICC per quest'estate. Non vediamo l'ora di riportare i migliori club negli USA e in Asia per il 2021".