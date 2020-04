Calciomercato Inter, Coutinho - decisione presa: parla l'agente

CALCIOMERCATO INTER COUTINHO PREMIER LEAGUE / Philippe Coutinho potrebbe fare ritorno in PremieLeague. L'agente Kia Joorabchian - intervistato da 'SkySports' - esce allo scoperto: "Il fatto che io sia un sostenitore dell'Arsenal non è un segreto, non ho alcuna preferenza su dove vanno i giocatori. Non provo a spingerli in una squadra o in un'altra. Dopo la partita di Champions League che ha giocato in Inghilterra, abbiamo avuto una lunga chiacchierata al riguardo.

La Premier League è un campionato in cui si è sempre divertito e ha adorato, in cui probabilmente gli piacerebbe tornare a giocare".

L'interrogativo di Kia: "La domanda - conclude - è quali saranno le condizioni finanziarie di tutti i club, incluso il Barcellona e dei club della Premier League alla fine di questa pandemia".

Coutinho, che il Barcellona vorrebbe cedere per una cifra vicina ai 80 milioni di euro, è stato accostato a diversi club inglesi ma anche all'Inter.

